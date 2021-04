Polizei Mettmann

POL-ME: Reifenstecher am Marktweg in Gruiten - Haan - 2104104

Zu nicht genau bekannter Stunde und Tageszeit, im Zeitraum vom Samstagnachmittag des 24.04., 16.00 Uhr, bis zum Sonntagmorgen des 25.04.2021, 09.15 Uhr, kam es auf der Straße Am Marktweg im Haaner Ortsteil Gruiten zu einer kleinen Serie von Sachbeschädigungen. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter zerstachen dort an insgesamt sieben geparkten Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller, Typen und Besitzer immer jeweils einen Vorderreifen. Bei dieser sinnlosen Zerstörung entstand an den in Höhe der Hausnummern 5 bis 17 ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an den betroffenen Fahrzeugen sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

