Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wechselnde Fahrer, gleiches Vergehen

Gelsenkirchen (ots)

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit hat die Polizei am Donnerstagnachmittag, 18. März 2021, denselben Transporter angehalten, beide Male standen die jeweiligen Fahrer unter Drogeneinfluss. Gegen 12.50 Uhr stoppten die Beamten den Ford Transit an der Einmündung Vinckestraße / Hülser Straße in Buer das erste Mal, in dem ein 22-jährige Beifahrer einen Joint rauchte. Die Beamten führten mit dem 34-jährigen Fahrer einen freiwilligen Drogenschnelltest durch, der positiv ausfiel. Beiden, sowohl dem Fahrer als auch dem Beifahrer, wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 34-Jährige musste zudem für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache. Keine halbe Stunde später, um 13.15 Uhr, fiel den Beamten der Transporter an der Einmündung Im Duggenbusch / Nollenlinde in Buer erneut auf. Dieses Mal saß der 22-jährige Beifahrer am Steuer des Wagens. Die Polizisten nahmen auch ihn für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland diese später wieder verlassen.

Schon am Morgen hatten Polizeibeamte gegen 7.25 Uhr eine 48-Jährige auf der Ückendorfer Straße in Ückendorf gestoppt. Den Beamten war aufgefallen, dass die Gelsenkirchenerin ihr Handy ans Gesicht hielt und offenbar sprach. Die Frau zeigte sich einsichtig und gestand das Vergehen. Allerdings bemerkten die Beamten bei der Frau Anzeichen für Drogeneinfluss. Deshalb wurde sie für einen Drogenvortest zur Wache mitgenommen. Auch hier fiel der Test positiv aus. Der 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Darüber hinaus hielten die Beamten um kurz nach 9 Uhr einen 31-Jährigen auf der Cranger Straße in Erle an, der mit einem gefälschten ausländischen Führerschein unterwegs war. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt, zudem muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell