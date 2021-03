Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeuge in der Feldmark beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 17. März 2021, wurden Polizeibeamte wegen mehrerer Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in die Feldmark in Gelsenkirchen gerufen. Zwischen 19.50 Uhr und 20.15 Uhr beschädigten Unbekannte auf der Feldmarkstraße an vier Autos die rechten Außenspiegel. An weiteren Fahrzeugen waren die Spiegel lediglich umgebogen, hier kam es zu keinem Schaden. Zeugen, die zu der Zeit etwas Ungewöhnliches auf der Feldmarkstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

