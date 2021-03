Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rutscht von der Straße (15.03.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Glatteis und nichtangepasste Geschwindigkeit haben am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 5750 zwischen Ippingen und Öfingen zu einem Unfall mit Blechschaden geführt. Ein 21-Jähriger Mitsubishi Fahrer kam auf eisglatter Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen und von der Straße ab, wo das Auto umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Am seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

