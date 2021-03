Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (14.03.2021)

Triberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag auf einem Parkplatz auf der Kreuzstraße oder Luisenstraße. Einem 37-jährigen VW Sharan Besitzer fiel ein Schaden an der rechten Schiebetür seines Autos auf. Er hatte seinen VW an zwei Plätzen im Stadtgebiet geparkt, weshalb er die Unfallstelle nicht genau beschreiben konnte. Das Schadensbild ließ darauf schließen, dass ein Unbekannter mit der Anhängekupplung seines Autos gegen den VW prallte und wegfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 700 Euro zu kümmern. Personen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten, dies beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

