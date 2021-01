Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Eine Stunde Verkehrsüberwachung - 20 Verstöße

Nienburg (ots)

(BER)Die Polizei in Nienburg führte am Dienstagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung an der Nienburger Straße in Höhe des "Famila-Kreisels" durch. 15 Verkehrsteilnehmer mussten gebührenpflichtig verwarnt werden, in 5 Fällen fertigten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeiten an. Herausragend im negativen Sinnen waren zwei Übertretungen. In der dort geltenden 70-er-Zone wurde der Schnellste mit vorwerfbaren 111 km/h gemessen. Mit 41 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit muss der Nienburger mit einem Bußgeld in Höhe von 160 EUR plus Verwaltungsgebühr, 2 Punkten sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Besonders auffällig für die Polizeibeamten war der Fahrer eines Linienbusses, der mit 92 km/h gemessen wurde und nach Abzug des Messtoleranzwertes immer noch 29 km/h zu schnell war. Ihn erwartet ein Bußgeld von 240 EUR plus Gebühren sowie ebenfalls 2 Punkte und vier Wochen Fahrverbot. Die Geschwindigkeitskontrollen werden fortgesetzt. Ebenfalls am Nachmittag wurde ein 58-jähriger Mann aus Steyerberg auf einem Kleinkraftrad kontrolliert, welches er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fuhr.

