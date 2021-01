Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Feier aufgelöst

Nienstädt (ots)

(ma)

Beamte der Polizei Bückeburg lösten nach einer Beschwerde am Samstag gg. 22.10 Uhr eine Feier in einem Partykeller in Nienstädt auf, weil dort acht Personen aus insgesamt drei Haushalten zusammengekommen waren, die die derzeit vorgegebenen Vorschriften der Coronaverordnung missachteten.

Die angetroffenen Personen zeigten sich nach der Belehrung der Beamten einsichtig und die Feier wurde umgehend beendet.

Durch die Polizei wurde ein Bericht für den Landkreis Schaumburg gefertigt, der entsprechende Bußgelder verhängen kann.

