Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mit 2 Promille am Steuer unterwegs

StadthagenStadthagen (ots)

Pap/ Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr hat die Stadthäger Polizei auf der Niedernwöhrener Straße in Stadthagen einen Mercedes mit Cloppenburger Kennzeichen kontrolliert, der mit auffälliger Fahrweise unterwegs war. Während der Kontrolle des 38 jährigen Mannes aus Cappeln, stellten die Beamten denn auch erheblichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät führte zu einem Wert von 2,03 Promille. Die Beamten ordneten hierauf die Entnahme einer Blutprobe an und und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Damit sichergestellt ist, dass der Mann seine Fahrt nicht fortsetzt, wurde zudem der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen den Deliquenten wird ein Strafverfahren eingeleitet, welches in der Regel einen mehrmonatigen Führerscheinentzug und eine empfindliche Geldstrafe nach sich zieht.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell