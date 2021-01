Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung am ehemaligen Sägewerk in Borstel

Auetal - BorstelAuetal - Borstel (ots)

(sm) Am 07.01.2021 gegen 18.42 Uhr ist es in Borstel am ehemaligen Sägewerk, Schaumburger Weg 4, zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dabei wurde mutmaßlich mit einer Druckluftwaffe eine Fensterscheibe beschädigt und die Heckscheibe eines Transporters mit Fett beschmiert. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizeistation in Rehren (Tel.: 05752-92909-0).

