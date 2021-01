Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei erheblich alkoholisierten Fahrzeugführern und insgesamt drei Verletzten

27333 Warpe, OT Helzendorf27333 Warpe, OT Helzendorf (ots)

(ber) Am 09.01.2021 gegen 23:22 Uhr geht über den Notruf der Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der L352 in Höhe der Ortschaft 27333 Warpe, Ortsteil Helzendorf ein. Fast zeitgleich geht ein weiterer Notruf ein, dass einige hundert Meter Luftlinie vom oben genannten Verkehrsunfallort entfernt ein augenscheinlich verunfallter PKW an einer Privatanschrift angekommen sei. Der Fahrzeugführer ist erheblich alkoholisiert und scheint unter Schock zu stehen. Am Verkehrsunfallort auf der L352 wird durch die eingesetzten Beamten /-innen des Polizeikommissariats Hoya und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ebenfalls ein verunfallter PKW und zwei dazugehörige alkoholisierte Personen festgestellt. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes ergibt sich folgender Verkehrsunfallhergang: Der auf der L352 befindliche PKW versucht in Höhe des Verkehrsunfallortes zu wenden und fährt sich hierbei im Wegeseitenraum fest. Der Fahrzeugführer des zweiten PKW begibt sich zwecks Bergung des PKW alkoholisiert und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein zum feststeckenden PKW, kollidiert allerdings mit diesem, wodurch der Fahrzeugführer und die beiden weiteren Personen teils schwer verletzt werden. Hiernach entfernt sich der PKW aus ungeklärter Ursache vom Verkehrsunfallort und hält an der o.g. Privatanschrift. Beiden Fahrzeugführern werden Blutproben entnommen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Ein Vortest hat bei den Fahrzeugführern einen Alkoholisierungsgrad von 1,58 respektive über 2 Promille ergeben.

