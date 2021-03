Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rutscht in Gegenverkehr (15.03.2021)

Vöhrenbach (ots)

Der neuerliche Wintereinbruch hat am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Herzogenweiler zu einem Unfall mit Sachschaden geführt. Ein 82-jähriger Mercedes SUV Fahrer rutschte auf eisglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er eine entgegenkommende 54-Jährige mit einem Kia Cee'd streifte. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell