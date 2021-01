Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstag, 30.01.21, ca. 11.30 Uhr, parkte ein PKW-Fahrer aus Bad Neuenahr seinen PKW (Golf) auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Rathausstraße. Er benutzte eine der Parktaschen, die unmittelbar vor dem Haupteingang lagen. Rechts neben ihm, befand sich eine weitere Parktasche. Nach einem ca. 30-minütigem Einkauf kam der Mann zu seinem PKW zurück und musste feststellen, dass augenscheinlich ein rechts neben ihm stehendes Fahrzeug beim Ausparken die rechte hintere Seite des geparkten PKW beschädigt haben muss. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen machten sich vor Ort auch nicht bemerkbar. Der Schaden am PKW (hintere rechte Tür und Kotflügel) dürfte im 4-stelligen Bereich liegen. Die Polizei Ahrweiler bittet um Hinweise zu dem Unfallgeschehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell