Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit versuchter Flucht unter Alkoholeinfluss

Mayen (ots)

Am 25.01.2021, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Pkw die Königsbergstraße in Mayen in Richtung der Breslaustraße. In einer Linkskurve verlor er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern, durchfuhr einen Vorgarten und kollidierte anschließend frontal mit einer Hauswand. Sowohl Vorgarten, als auch die Hauswand wurden erheblich beschädigt; am Pkw entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt, konnte aber im Rahmen der Fahndung von der Polizei im Habsburgring gestellt werden. Er führte seinen Fahrzeugschlüssel mit, war leichtverletzt und alkoholisiert; ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

