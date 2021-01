Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizisten finden Drogen bei Seat-Fahrer ++ Einbruch scheitert ++ brennende Kartonage auf der Landesstraße ++ mit 1,76 Promille hinters Steuer gesetzt ++ Unfallfahrer flüchtet

Dillenburg (ots)

Aßlar: Polizisten finden Drogen bei Seat-Fahrer

Eine geringe Menge Marihuana fanden Beamte der Wetzlarer Polizeistation in der vergangenen Nacht (22.01.2021) bei einem 18-jährigen Seat-Fahrer. Der junge Mann war mit seinem Seat Ibiza in der Mittelstraße unterwegs, als die Ordnungshüter ihn um 00:25 Uhr anhielten. Den Polizisten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte den Konsum von THC. Für den 18-Jährigen folgte eine Blutentnahme bei der Polizei. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen dem Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmittel zu.

Wetzlar: Einbruch scheitert

Zwischen 07:15 Uhr und 07:45 Uhr am gestrigen Morgen (21.01.2021) machten sich Unbekannte an einer Tür zur Spielothek in der Braunfelser Straße zu schaffen. Die Diebe hebelten an der Doppelflügeltür. Die Metalltür hielt den Einbruchsversuchen stand. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Braunfelser Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Weidenhausen: brennende Kartonage auf der Landesstraße

Unbekannte stapelten am Sonntag (17.01.2021) einen Haufen Pappe mittig auf der Landesstraße 3054 zwischen Weidenhausen und Rechtenbach. Danach setzten sie die Pappe in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei um 01:37 Uhr. Glücklicherweise entstand kein Schaden. Offenbar haben die Unbekannten in der Vergangenheit schon mehrfach in gleicher Weise gezündelt. Die Wetzlarer Polizei fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Weidenhausen / Rechtenbach aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms: mit 1,76 Promille hinters Steuer gesetzt

Letzte Nacht (22.01.2021), um 01:10 Uhr, kontrollierten Wetzlarer Polizisten einen Ford Transit in der Flutgrabenstraße. Der 57-jährige Fahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 1,76 Promille. Der aus Solms stammende Fahrer musste mir zur Wetzlarer Wache. Dort nahm ein Arzt dem 57-Jährigen Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen.

Solms-Niederbiel: Unfallfahrer flüchtet

Montagmorgen (18.01.2021) krachte, um 09:55 Uhr, ein unbekannter Unfallfahrer gegen eine Dachrinne in der Leuner Straße. Offenbar war der Unbekannte mit seinem grün-weißen Lkw aus Richtung Ringstraße kommend unterwegs. Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise, zu dem Unfallfahrer oder dem grün-weißen Lkw, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

