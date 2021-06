Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verletzt

Muggensturm (ots)

Kurz vor 12 Uhr kam es am Dienstag zu einem Unfall im Einmündungsbereich der L67 zur Wilhelmstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 36-jähriger Seat-Fahrer auf der L67 aus Richtung Kuppenheim kommend in Fahrtrichtung Malsch. Kurz vor der Einmündung zur Wilhelmstraße kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, steuerte dagegen und kam anschließend ins Schleudern. Im Einmündungsbereich prallte er gegen einen dort verkehrsbedingt haltenden Mercedes einer 61-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 50.000 Euro. Der 36-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle und meldete sich später allerdings bei der Polizei. Er stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe von den Beamten des Polizeirevier Gaggenau angeordnet werden musste. Der Führerschein wurde einbehalten. Den 36-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

