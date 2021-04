Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Radfahrer bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (28. April, 12:45 Uhr) ist ein Radfahrer auf der Düsseldorfer Straße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, als er in Höhe der Karl-Jarres-Straße die Kreuzung überqueren wollte. Laut Zeugenaussagen soll der 70-jährige Senior bei Rotlicht zeigender Ampel über die Schienen gefahren sein. Trotz einer sofortigen Vollbremsung des 57-jährigen Fahrers der Straßenbahn stieß er mit ihm zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Zweiradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet.

