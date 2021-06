Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Rastatt (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Fährstraße ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Rastatt. Ein 23-Jähriger soll gegen 16:15 Uhr eine ihm bekannte Frau aufgrund persönlicher Streitigkeiten in dem Geschäft angegangen und sie auch in das Gesicht geschlagen haben. Gegen den 23-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung. /ma

