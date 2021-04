Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kinder verursachen Flächenbrand

Ca. 50 qm trockenes Gras gingen in Flammen auf, als drei Kinder zündelten.

Ulm (ots)

Zum Glück keinen Schaden richtete ein Feuer am Karfreitag gegen 17.30 Uhr an. Drei Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren zündelten an einem Weiher in der Nähe der Zollhauser Straße. Dabei geriet trockenes Gras in Brand. Der Wind fachte das Feuer an, so dass es sich rasch ausbreitete. Die Feuerwehr rückte mit 12 Mann an und löschte den Flächenbrand, der sich auf ca. 50 qm ausgebreitet hatte. Polizeibeamte brachten die Zündler nach Hause und übergaben sie den Eltern.

