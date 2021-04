Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall mit Verletzten

Vier Verletzte und Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Freitagabend

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Toyota die Stuttgarter Straße in Göppingen Richtung Faurndau. An der Einmündung der Christian-Grüninger-Straße wollte sie nach links in Richtung B10 abbiegen. Hierbei übersah sie aber einen entgegenkommenden BMW. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die Unfallverursacherin, ihre 34-jährige Beifahrerin und die 23-jährige Fahrerin des BMW leicht verletzt. Ein 15-jähriger Junge, der ebenfalls in dem BMW saß, erlitt schwere Verletzungen. Zur Versorgung der Verletzten waren insgesamt vier Rettungswagen an der Einsatzstelle. Der schwerverletzte Junge wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erhält nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

