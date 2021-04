Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/BAB8 - Zwei Verletzte und ca. 57 000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag

Ulm (ots)

Gegen 16:20 Uhr kam es auf der Autobahn 8 zwischen Anschlussstelle Aichelberg und der Anschlussstelle Mühlhausen in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall mit schweren Folgen. Der 45-järige Fahrer eines Mercedes Sprinter war aufgrund eines Fahrfehlers fast ungebremst auf einen vorausfahrenden DAF Sattelzug aufgefahren. Als er den Lkw vor sich erkannte, wollte er noch nach links ausweichen, prallte aber mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Sattelzug. Durch den Aufprall wurde der 60-jährige Beifahrer des Sprinters im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr befreit, und anschließend mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sprinters wurde leicht verletzt, der 44-jährige Sattelzugfahrer wurde nicht verletzt. An dem fast neuen Sprinter entstand Totalschaden in Höhe von ca. 45 000 Euro. Am Sattelzugauflieger Sachschaden in Höhe von ca. 12 000 Euro. Die Autobahn in Fahrtrichtung München musste während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

