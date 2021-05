Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Diebstahl eines Rollators stellt sich als Verwechslung heraus - Bürger waren spontan zu Spenden und Ersatz bereit

Delmenhorst (ots)

Nachdem am Freitag, 30.04.2021, zwischen 10:30 und 11:20 Uhr, vor dem Netto-markt in Rodenkirchen der Diebstahl eines Rollators gemeldet wurde, konnte durch erste Ermittlungen der Polizei der Aufenthalt des Rollators schnell festgestellt werden. Glücklicherweise handelte es sich hierbei nur um eine Verwechselung, so dass der verschwundene Rollator bereits von der Polizei wieder abgeholt werden konnte und der alten Besitzerin übergeben wurde. Auffällig und positiv hervorzuheben ist hierbei aber, dass der ganze Umstand innerhalb der Bevölkerung schnell zu einer Solidarität mit der Besitzerin des Rollators geführt hat und hier Spenden und sogar eine kostenlose Überlassung eines anderen Rollators angedacht waren, wenn der Vorfall nicht so schnell hätte aufgeklärt werden können.

