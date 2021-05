Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissarait Wildeshausen: Groß Ippener: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 30.04.2021, gegen 09:40 Uhr kam es auf der Dorfstraße, Groß Ippener, in Höhe der dortigen Autobahnauffahrt zur BAB1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger aus Bassum befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße in Richtung Delmenhorst und beabsichtigte nach links auf die Autobahnauffahrt abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden / bevorrechtigten aus Delmenhorst in Richtung Groß Ippener fahrenden Pkw eines 55-jährigen Bremer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Bremer leicht verletzt wurde.

Beide Pkw wurden beschädigt. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden im oberen vierstelligen Bereich.

