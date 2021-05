Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfälle mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Freitag, 30. April 2021, gegen 12:55 Uhr, wurde ein PKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B212, Golzwarderwurp schwer verletzt.

Der 19-jährige PKW-Fahrer aus der Gemeinde Butjadingen befuhr mit seinem Audi die B212 aus Richtung Brake kommend in Fahrtrichtung Nordenham. Zwischen dem "Golzwarder Kreuz" und dem Abzweig Rodenkirchen kam er mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab und geriet so in die dortige Berme. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam auf der Seite liegend im rechtseitigen Graben zum Stehen.

Der Fahrer konnte sich alleine aus seinem Fahrzeug befreien und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer betreut.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 19-jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Für die Bergung des PKW musste die Richtungsfahrbahn Nordenham kurzzeitig voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und länger andauernden Bergungsarbeiten

Am Freitag, 30. April 2021, gegen 15:16 Uhr, kam es in Lemwerder (Ortschaft Hörspe), Berner Straße (L875), zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten LKW-Fahrer.

Hierbei kam der alleinbeteiligte 58-jährige LKW-Fahrer aus Bremen mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Folge in Schräglage im Graben zum Stehen.

Der LKW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Für die umfangreichen Bergungsarbeiten musste die L875 zwischen der Kreuzung "Dreimädelhaus" und dem Abzweig L885 durch die Straßenmeisterei Delmenhorst in der Zeit von 18 Uhr bis 22 Uhr voll gesperrt werden.

