Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Verletzt durch Hundebiss

Renchen (ots)

Ein 32-jähriger Zusteller erlitt am Dienstag um kurz nach 12 Uhr mehrere, teils tiefe Verletzungen durch einen Hundebiss. Der Vorfall ereignete sich bei einem Anwesen im Renchener Stadtgebiet. Der Hund der dortigen Hausbewohners griff den Postboten ersten Erkenntnissen zufolge unvermittelt an, als dieser das Anwesen durch das offene Hoftor betrat, um die Post in den Briefkasten zu werfen. Nun ermitteln die Beamten der Polizeihundeführerstaffel gegen die Hundebesitzer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Bissverletzungen mussten im Ortenauklinikum Achern ärztlich versorgt werden. /kh

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell