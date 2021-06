Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Spiegel abgefahren, Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Der Halter eines grauen BMW hatte sein Fahrzeug in der Hauptstraße abgestellt, als er bei seiner Rückkehr zum Wagen gegen 13:50 Uhr Beschädigungen in Höhe von 1.500 Euro feststellen musste. Offenbar muss ein anderer Verkehrsteilnehmer den geparkten Wagen gestreift und am Spiegel beschädigt haben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegengenommen.

