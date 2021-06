Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kneipenstreit endet in der Zelle

Mofa geklaut

Trickdiebe erbeuten Geld

Lüdenscheid (ots)

In einer Gaststätte auf der Kluser Straße kam es heute, 00.40 Uhr, zu einem Streit. Ein Lüdenscheider (38) gab an, von einem anderen Gast grundlos angemacht worden zu sein. Außerdem sei er angehustet worden. Auch den Polizisten gegenüber verhielt sich der betrunkene Lüdenscheider (42) sehr aggressiv. Er verweigerte die Angabe von Personalien. Als er durchsucht werden sollte, schlug und trat er um sich, versuchte den Beamten Kopfstöße zu verpassen, bespuckte sie und stieß Bedrohungen aus. Er kam zur Ausnüchterung in eine Zelle und muss sich nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (dill)

Unbekannte Täter entwendeten Montag, gegen 22.30 Uhr, das Mofa eines Lüdenscheiders. Bei der Anzeigenerstattung gab er an, noch gehört zu haben, wie sein Fahrzeug weggefahren sei. Er habe darauf den Diebstahl festgestellt. Wer kann Angaben zum Verbleib des rot/weißen Keeway Kleinkraftrades mit dem Kennzeichen 021UTR machen? (dill)

Ein 83-jähriger wurde gestern Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 9.55 Uhr sprach ihn ein bisher unbekanntes Diebespärchen am Birkenweg an. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch. Die Ablenkung nutzten sie offenbar, um dem Senior Geld aus der Tasche zu ziehen. Täterbeschreibung: Frau: ca. 1,63 m, hellgraue Jeans, weißes Kopftuch mit schwarzen Punkten (eine Art Tigermuster), Mundschutz, braune Augen. Mann: ca. 1,75 m, schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans, Mundschutz, möglicherweise Gehfehler. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

