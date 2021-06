Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Ladendieb beleidigt Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden Beamte des Polizeireviers Offenburg zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in die Okenstraße gerufen. Der sich aggressiv verhaltende alkoholisierte mutmaßliche Ladendieb, der bereits am Vormittag der Polizei als Störer im Bereich des Bahnhofs gemeldet wurde, beleidigte die beiden Polizisten mit ehrverletzenden Äußerungen. Durch das Verhalten des 34-Jährigen war es notwendig, diesen in Polizeigewahrsam zu nehmen. Hierbei setzte er seine Beleidigungen fort und spuckte auf den Streifenwagen. Dies hat zur Folge, dass sich der Mann nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch wegen Beleidigung von Polizeibeamten verantworten muss.

