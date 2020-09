Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach-Langenrain, Lkrs. KN) Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Radfahrers (22.09.2020)

Allensbach-Langenrain (ots)

Verletzt wurde ein 42-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Langenrainer Straße (L 220). Ein von Dettingen kommender 59-jähriger Autofahrer wollte nach links in die Straße "Zum Mindelsee" abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser überschlug sich nach der Kollision mehrfach mit seinem Fahrrad und kam auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn zum Liegen. Zeugen leisteten erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes. Mit unklarem Verletzungsbild wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Fahrrad, als auch an dem Pkw entstand jeweils ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

