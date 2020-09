Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Alkoholisierter Radfahrer (24.09.2020)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00.15 Uhr einen 40-jährigen Radfahrer kontrolliert, welcher in der Wollmatinger Straße in Richtung Fürstenbergstraße ohne jegliche Fahrrad-Beleuchtung gefahren ist. Während der Kontrolle stellten die Polizisten zudem Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von 1,9 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt.

