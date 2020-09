Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Fahrradteilen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze(war): Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 12.09.2020 19:00 Uhr und dem 13.09.2020 09:00 Uhr diverse Fahrradteile eines Mountainbikes am Bahnhof in Elze. Das Fahrrad stand angeschlossen an einem Fahrradständer linksseitig des Eingangs.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 zu melden.

