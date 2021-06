Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270621-481: Tankstellenraub vereitelt

Hückeswagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27. Juni) hat ein bislang unbekannter Mann in einer Tankstelle in der Peterstraße, die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert.

Um kurz nach 5 Uhr betrat ein Mann die Tankstelle. Er führte deutlich sichtbar eine Schusswaffe im Hosenbund mit und forderte von dem Tankstellenangestellten, die Herausgab des Bargelds. Der Angestellte ergriff eine Schere und hielt diese in Richtung des Unbekannten. Dieser ergriff daraufhin unmittelbar die Flucht. Beute machte er keine.

Der Mann war etwa 40-50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und trug ein gelbes Muskelshirt sowie eine blaue Trainingshose. Er flüchtete mit einem silbernen/grauen Audi mit Wuppertaler Kennzeichen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

