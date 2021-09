Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: 87-jähriger Pkw-Fahrer verursacht zwei Unfälle hintereinander

Homberg (ots)

Melsungen

87-jähriger Pkw-Fahrer verursacht zwei Verkehrsunfälle Unfallzeit: 21.09.2021, 11:38 Uhr Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer hat heute Vormittag kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle verursacht. Er selbst wurden hierbei verletzt. Der 87-Jährige fuhr mit seinem Pkw vom Gelände des "Bach-Stops" in der Nürnberger Straße über einen hohen Bordstein auf die Nürnberger Straße (B 83), in Richtung Spangenberg. Beim Auffahren auf die Nürnberger Straße stieß er mit seinem Pkw VW gegen den Pkw VW einer 74-jährigen Hombergerin, welcher die Nürnberger Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Pkw der Hombergerin wurde durch den Unfall gedreht und erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Der 87-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Spangenberg unbeirrt fort und geriet in Höhe des "Schwälmer Brotladens" nach rechts neben die Fahrbahn auf eine Grünfläche. Auch hier fuhr er weiter, bis er im Obermelsunger Kreisel geradeaus gegen die Mauer in der Kreiselmitte stieß. Der 87-Jährige wurde hierbei verletzt (Platzwunde am Kopf) und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Er macht einen verwirrten Eindruck und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,- Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Mauer im Kreisel steht zurzeit nicht fest. Die Unfallursache steht derzeit nicht einwandfrei fest, der Gesundheitszustand des 87-Jährigen dürfe jedoch Unfallursächlich sein. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

