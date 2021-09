Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Einbruch in Wohnhaus - Täter stehlen Schmuck und Uhren

Homberg (ots)

Guxhagen

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 18.09.2021, 15:00 Uhr bis 21:40 Uhr Schmuck und Uhren stahlen unbekannte Täter am Samstag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Südring. Die Täter gelangten über den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses auf den dortigen Balkon des Erdgeschosses und hebelte mit einem unbekannten Werkzeug die verschlossene Balkontür auf. Anschließend betraten sie das Haus. Sie durchsuchten das Obergeschoss und stahlen vorgefundenen Schmuck und Uhren. Mit der Beute flüchteten die Täter durch die aufgebrochene Balkontür in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell