Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Deute: Sachbeschädigung an Sportlerheim

Homberg (ots)

Gudensberg-Deute

Sachbeschädigung an Sportlerheim Tatzeit: 10.09.2021, 18:00 Uhr bis 17.09.2021, 18:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter in der vergangenen Woche an dem Sportlerheim des Sportplatzes an der Bundesstraße B 254. Die Täter beschädigten die heruntergelassenen Rollläden der Zugangstüren zum Sportlerheim des Waldsportplatzes in Deute durch Tritte oder Stöße mit einem Gegenstand. Zudem wurde der Holzrahmen einer dieser Türen ebenfalls beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

