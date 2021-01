POL-HB: Nr.: 0054 --Männer lösen Polizeieinsatz aus

Polizei Bremen

Ort: Bremen Vegesack, OT Vegesack, Reeder-Bischoff-Straße Zeit: 22.01.2020, 00:30 Uhr

Vier Männer hantierten in der Nacht zu Freitag in Vegesack mit Softairwaffen und lösten damit einen größeren Polizeieinsatz aus.

Gegen 00:30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung in der Reeder-Bischoff-Straße vier Personen einer Verkehrskontrolle und einer Kontrolle nach der Corona-Verordnung unterziehen. Die Männer im Alter von 23 und 26 Jahren standen vor einem geparkten Auto mit geöffnetem Kofferraum. Als sie die Einsatzkräfte sahen, nahm ein 23-Jähriger zwei Sturmgewehre und eine so genannte Pumpgun aus dem Kofferraum, woraufhin die Polizisten ihre Dienstwaffen zogen und den Mann laut aufforderten, die Waffen wegzulegen. Dem kam er erst nach mehrfacher Aufforderung nach. Nach erster Prüfung handelte es sich bei den Schusswaffen um so genannte Softair-Waffen. Die vier Männer gaben an, diese aufgrund eines Drehs für ein Rap-Video dabei gehabt zu haben. Die Einsatzkräfte stellten sie sicher und fertigten zudem Anzeigen wegen möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz und wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal eindringlich vor dem Umgang mit Schreckschuss-und sogenannten Anscheinswaffen. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei die Waffe echt.

