POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgänger von Lieferfahrzeug erfasst, Unfall

Mainhardt: PKW vs. PKW

Ein 87 Jahre alter Fiat-Fahrer wollte am Freitag gegen 10:30 vom Gelände einer Tankstelle auf die Heilbronner Straße auffahren. Dabei übersah er den VW eines 59-Jährigen, welcher hier in Richtung Heilbronn unterwegs war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Crailsheim: Beim Rangieren Fußgänger übersehen

Auf einem Betriebsgelände in der Roßfelder Straße wollte am Freitag gegen 11:30 Uhr ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters rangieren. Dabei übersah er einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen Fußgänger. Der Fußgänger wurde von dem Sprinter erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Als der Sprinter-Fahrer den Zusammenstoß bemerkte, versuchte er ein kurzes Stück vorwärts zu fahren, wodurch der Fußgänger ein kurzes Stück mitgeschleift wurde. Der Sprinter-Fahrer stieg dann aus, schaute nach dem Fußgänger und versuchte das selbe Fahrmanöver nochmals, mit demselben Ergebnis. Durch herbeieilende Zeugen wurde das Fahrzeug angehoben und der Fußgänger konnte unter dem Sprinter hervorgezogen werden. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

