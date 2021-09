Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kleinenglis: Unbekannte Täter stehlen Schwimmerin die abgelegte Handtasche

Homberg (ots)

Borken-Kleinenglis

Diebstahl von Handtasche Tatzeit: 18.09.2021, 13:45 Uhr Eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten stahlen zwei unbekannte Täter am Samstagmittag einer Schwimmerin am Badesee Stockelache. Als die Schwimmerin im See war, sah sie einen Mann und eine Frau, wie diese ihre abgelegte Handtasche aufnahmen und sich anschließend entfernten. Bei den unbekannten Tätern handelt es sich um einen ca. 30-jährigen Mann und eine ca. 20-jährige Frau. Beide Personen waren tätowiert und führten Metallsuchgeräte mit sich. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell