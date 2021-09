Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein-Metze: Nach Brandstiftung vom Samstag - Polizei sucht mögliche Zeugen

Homberg (ots)

Niedenstein-Metze

Nach Brandstiftung an VW-Bus - Polizei sucht Insassen eines Kastenwagens Brandzeit: 11.09.2021, 02:45 Uhr Am Samstag in den frühen Morgenstunden brannte in der Gartenstraße in Metze ein abgestellter VW-Bus auf einem Privatgelände. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro entstanden (Wir berichteten). Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die ermittelnde Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang ging bei der Polizei ein Hinweis auf einen rötlichen Kastenwagen ein, welcher in der Gartenstraße, im Bereich des ehemaligen Altenheims angehalten habe. In dem Fahrzeug sollen sich mehrere Personen u. a. eine Frau mit langen blonden Haaren befunden haben. Die Ermittler bitten die Insassen des Kastenwagens sich bei der Polizei als mögliche Zeugen zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell