POL-KA: Ettlingen - Wohnungseinbruch in Ettlingenweier

Beim Nachhause kommen am Samstagabend stellte ein Ehepaar fest, dass in Ihr Haus in der Schauinslandstraße in Ettlingenweier eingebrochen worden war.

Die Bewohner stellten gegen 21 Uhr fest, dass ein bislang unbekannter Täter über das Esszimmerfenster an der Rückseite in das Einfamilienhaus gelangte. Das Fenster wies Hebelspuren am Rahmen auf. Im Haus wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Täter hat das Haus wohl über den Keller wieder verlassen.

Wer am Samstagabend im Bereich Ettlingenweier verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

