Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Stutensee - Verletzter Radfahrer - Polizei sucht Zeugen!

Karlsruhe (ots)

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich bei einem Sturz am Donnerstagabend in Staffort schwer am Kopf.

Gegen 22.30 Uhr am Donnerstagabend meldete ein Passant einen verletzten Mann, den er neben einem Fahrrad auf der Büchenauer Straße in Stutensee-Staffort aufgefunden habe. Über die Leitstelle wurde unverzüglich ein Krankenwagen an die Örtlichkeit beordert und der Herr zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ob der Mann ohne fremdes Zutun stürzte oder ob andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, ist unklar.

Der verunfallte Mann kann sich, wohl aufgrund seiner Kopfverletzung, nicht mehr an den Unfallhergang erinnern, war aber offenbar mit seinem Fahrrad unterwegs. Die Polizei sucht daher Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 entgegen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell