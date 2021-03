Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - Täterfestnahme nach schwerem Raub auf Ehepaar, drei Tatverdächtige in Haft

Dank der geistesgegenwärtigen Verständigung durch einen Zeugen gelang es der Polizei Karlsruhe am Dienstagabend drei Tatverdächtige auf frischer Tat festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die Beschuldigten im Alter von 44, 46 und 51 Jahren am 03.03.2021 dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach aktuellem Kenntnistand solle sich die Gruppe unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Geschädigten im Karlsruher Stadtteil Durlach verschafft haben. Unmittelbar nach Betreten der Wohnung seien die beiden Geschädigten körperlich angegangen, gefesselt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Da die Ehefrau zum Zeitpunkt des Eindringens in die Wohnung telefonierte, konnte der Gesprächspartner das Überfallgeschehen in Echtzeit am Telefon mitverfolgen. Er reagierte geistesgegenwärtig und verständigte unverzüglich die Polizei. Durch die herbeieilenden Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige in der Wohnung festgenommen sowie das Ehepaar befreit werden. Der beim Eintreffen der Polizei zu Fuß flüchtige dritte Tatverdächtige konnte noch im unmittelbaren Umfeld des Tatortes festgenommen werden. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatten sich die Tatverdächtigen bereits Bargeld und Schmuck angeeignet. Die Geschädigten wurden bei dem Raubüberfall verletzt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Florentin Ochner, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

