POL-HR: Gudensberg: Unbekannte Täter brechen in Schule ein und verursachen einen Sachschaden in Höhe von 100.000,- Euro

Gudensberg

Einbruch und Sachbeschädigungen in Schule Tatzeit: 17.09.2021, 23:46 Uhr In die Gesamtschule im Schwimmbadweg brachen unbekannte Täter am Freitagabend ein und richteten dort einen Sachschaden in Höhe von 100.000,- Euro an. Die Täter brachen eine Kellertür auf und gelangten anschließend in das Schulgebäude. Hier brachen sie weitere verschlossene Türen auf und beschädigten oder zerstörten eine größere Anzahl an Elektrogeräten sie den zentralen Serverschrank. Zudem verunreinigten die Täter Wände und Möbel der Schule. Vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört und flüchteten. Ein Zeuge beobachtete einen weißen Pkw, welcher kurz nach der Alarmauslösung von der Schule wegfuhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

