Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210917-4: Fahrer flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen Smart Coupés machen können.

Der Fahrer des Smart erregte am Donnterstagnachmittag (16. September) um 13.45 Uhr die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer, die auf der Landesstraße (L) 276 im Bereich Bergheim-Ahe und Quadrath-Ichendorf unterwegs waren. Eine Zeugin (40) fuhr zu dieser Zeit auf der Erfttalstraße in Richtung Bergheim hinter dem Smart her. Dabei soll er fast die Leitplanke touchiert haben. Seine auffälligen und durchaus auch gefährlichen Fahrmanöver meldete die Zeugin unverzüglich der Polizei über den Notruf 110. Die männliche Person, die das Fahrzeug führte, soll eine rote Ampel und im weiteren Verlauf mehrere "Rechts-vor-links"- Regelungen missachtet haben. Des Weiteren soll er grob verkehrswidrig und rücksichtlos gefahren sein, indem er die meiste Zeit auf der Gegenfahrbahn fuhr und mehrere Autos ausweichen mussten. Die Melderin gab vorbildlich Standortmeldungen durch und konnte so die Polizisten heranführen. Dabei brach der Sichtkontakt zum Smartfahrer ab. Ermittlungen an der Halteranschrift brachten keine weiteren Erkenntnisse.

Der etwa 20- bis 25-jährige Fahrer trug eine dunkle Kappe und zog, so die Zeugin, mehrfach an einem grünen Luftballon. Dieses Bild erweckte den Anschein, als inhalierte der Fahrer ein Gas, welches ihn berauschte.

Zeugen, die durch die Fahrweise des Smartfahrer gefährdet wurden oder Angaben zur Identität oder Aufenthalt des flüchtigen Fahrers machen können, werden gebeten, sich umgehend mit den Ermittlern des Verkehrskommissariates in Hürth unter Telefon 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erf-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (bm)

