Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei warnt vor Schneebrettern und Lawinen (20.01.2021)

Konstanz (ots)

Mehrere sich von Dächern lösende Schneebretter und Dachlawinen haben in Konstanz zu mehreren Beschädigungen geführt. Das aktuelle Tauwetter führte dazu, dass die Schneemassen der vergangenen Tage von vielen Hausdächern rutschten und mehrere geparkte Autos, zum Teil erheblich, beschädigten. Die Polizei warnt die Verkehrsteilnehmer im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Schneeabgänge zu achten. Die warme Wetterlage und der sich dadurch verdichtende, schwere Schnee, kann auch zu erhöhten Schneebrüchen im Wald führen. Wer derzeit Spaziergänge oder sportliche Betätigungen in diesen Gebieten unternimmt, begibt sich in Lebensgefahr!

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell