Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stockach (Landkreis Konstanz) Unachtsamkeit führt zu Unfall mit Sachschaden (19.01.2021)

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Tuttlinger Straße, als eine 73-jährige Fahrerin eines VW Lupo auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr. Der 55-jährige Fahrer eines VW Up hatte zuvor verkehrsbedingt anhalten müssen, was die hinter ihm fahrende 73-Jährige zu spät bemerkte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

