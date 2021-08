Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung an der Lahnwiese + Trickdiebstahl im Seltersweg - Zeugenaufruf + Radfahrer touchiert Autos und flüchtet

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 17.08.2021:

Gießen: Auseinandersetzungen an der Lahnwiese

Mit einer Schnapsflasche wurde ein 31 - jähriger Inder offenbar von zwei afghanischen Asylbewerbern verletzt. Der 31 - Jährige war aus bislang unbekannten Gründen an der Lahnwiese mit den beiden Männern im Alter von 35 und 37 Jahren aneinandergeraten. Anschließen soll das Duo auf den Mann eingeschlagen und ihn dann noch die Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb am Seltersweg

Ein 20 - Jähriger hat am Dienstagnachmittag offenbar Kleidung im Wert von fast 200 Euro entwendet. Der algerische Asylbewerber hatte die Sachen eingesteckt und wollte damit, ohne zu bezahlen, aus dem Geschäft flüchten. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Trickdiebstahl im Seltersweg - Zeugenaufruf

Nach einem Trickdiebstahl von Samstagabend im Seltersweg sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Unbekannte näherte sich gegen 23.45 Uhr einem 30-jährigen Mann mit gesundheitlichen Einschränkungen. Während der eine den 30-jährigen ablenkte, stahl der andere das Portemonnaie aus der Hose. Kurze Zeit später bekam das Opfer die Geldbörse von jemandem, der zusammen mit seiner Begleitung offenbar auf das Geschehen aufmerksam wurde und die Tatverdächtigen ansprach, wieder. Einer der Verdächtigen war sehr blass und der andere hatte Dreadlocks und eine rote Mütze auf. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Duo machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Eichgärtenallee

In der Eichgärtenallee geriet ein 23-jähriger Mann aus Gießen in Streit mit mehreren Personen in Streit. In dessen Verlauf schlugen die Unbekannten den Gießener zu Boden und traten dort auf ihn ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Geißen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Zwei Unfallfluchten in Krofdorf-Gleiberg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 15.00 Uhr am Sonntag (08. August) und 20.00 Uhr am Montag einen im Aubernweg geparkten BMW. Der rote M1 stand dort an der Einmündung zur Wetzlarer Straße und hat nun Beschädigungen von etwa 2.000 Euro am vorderen linken Radkasten. In der Straße "Im Westpark" kam es ebenfalls nach einer Unfallflucht am Donnerstag (12. August) zu einem Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Ein Unbekannter touchierte zwischen 10.00 und 12.25 Uhr offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten silberfarbenen BMW (118d) und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren beschädigt

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Volvos nach einem Unfall in der Reichenberger Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (12. August) und 14.30 Uhr am Freitag (13. August) die schwarze Kompaktklasse offenbar beim Vorbeifahren und fuhr anschließend einfach davon. Wer kann Hinweise auf einen Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer touchiert Autos und flüchtet - Zeugenaufruf

Im Gustav-Stresemann-Platz touchierte am Freitag (13. August) gegen 20.45 Uhr ein Radfahrer zwei geparkte Fahrzeug. Nachdem der Unbekannte offenbar durch den Zusammenstoß zu Boden fiel, stand er wieder auf und fuhr davon. Ein Zeuge informierte die Polizei und versuchte den Unfallverursacher zu folgen, verlor diesen jedoch aus den Augen. Nach Angaben des Zeugen war der Radfahrer augenscheinlich alkoholisiert. Der unbekannte Radfahrer ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, kräftig und hat sehr kurze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose, schwarze Schuhe und war mit einem älteren silberfarbenen Fahrrad (mit Gepäckträger und Koffer) unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Opel touchiert

Trotz Schaden von 800 Euro an einem Opel fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einfach weiter. Der Verursacher touchierte am Montag (16. August) zwischen 13.40 Uhr und 19.25 Uhr den grauen Corsa am Kotflügel hinten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Radkasten beschädigt

Ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, fuhr am Samstag (14. August) ein Unfallbeteiligter in der Schützenstraße einfach davon. Der Unbekannte touchierte zwischen 14.00 und 16.00 Uhr offenbar bei Vorbeifahren den Radkasten eines geparkten BMW. Der Schaden an dem weißen Sportwage wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht am Badezentrum

Als die Besitzerin eines Polo auf dem Parkplatz des Badezentrums in der Ringallee zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an diesem einen Spiegelschaden fest. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 12.30 und 19.40 Uhr den Spiegel des grauen VW touchiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Gelbe Fremdfarbe sichergestellt

Nach einer Unfallflucht im Wiesecker Weg konnte die Gießener Polizei gelbe Farbe an einem beschädigten Opel sicherstellen. Diese stammt offenbar vom Verursacherfahrzeug. Der Unbekannte beschädigte zwischen 13.00 Uhr am Samstag und 08.00 Uhr am Montag den Radkasten des geparkten grauen Astra. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Unfallflucht in Großen-Buseck

Trotz Schaden von etwa 1.000 Euro an einem VW UP fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Straße "Unterstruth" in Alten-Buseck einfach weiter. Der Verursacher beschädigte zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 07.00 Uhr am Montag den geparkten schwarzen Kleinwagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

