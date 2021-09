Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Nach Streit zwischen ehemaligen Lebensgefährten - Polizei sucht Zeugen für mögliches Tatgeschehen

Homberg (ots)

Borken

Streitigkeiten zwischen ehemaligen Lebensgefährten - Mann soll mit Pkw auf Frau zugefahren sein - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: 20.09.2021, 14:30 Uhr - 14:46 Uhr Gestern Nachmittag kam aus laut Angaben einer 44-jährigen Borkenerin im Edeka-Markt in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen ihr und ihrem ehemaligen Lebensgefährten. Dieser solle sie dabei auch bedroht haben. Kurze Zeit später habe sie den Markt verlassen und ging auf dem rechten Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Hier bemerkte sie, das sich ein Pkw "mit erhöhter Geschwindigkeit" näherte und schließlich auf dem Gehweg auf sie zufuhr. Sie gab an, dass sie sich nur durch einen Sprung in eine angrenzende Hecke in Sicherheit bringen konnte. Sie erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Ford-SUV gehandelt haben. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei suchen dringend nach Zeugen, welche Angaben zu dem Streit im Lebensmittelmarkt oder des angegebenen Zufahrens auf die 44-Jährige machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

