POL-VER: ++ Portmonee aus Einkaufskorb gestohlen ++ Einbruch an der Syker Straße ++ Zwei Verletzte durch Auffahrunfall ++ Warnung vor falschem Spendensammler ++

LANDKREIS VERDEN

Portmonee aus Einkaufskorb gestohlen

Verden/Dauelsen. Geldbörsen gehören während des Einkaufs niemals in den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern möglichst in verschlossene Innentaschen eng am Körper. Taschendiebe warten nämlich nur auf günstige Gelegenheiten und suchen gezielt nach Kunden, die sich nicht an diese einfache Vorsichtsmaßnahme halten, so geschehen am Mittwochnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Schulstraße. Eine 48-jährige Frau bewahrte ihr Portmonee während des Einkaufs in einem Einkaufskorb auf. Unbekannte Langfinger griffen daraufhin zu und verschwanden anschließend unerkannt. Von der erbeuteten Geldbörse samt Bargeld, sämtlichen Papiere und sogar einem Schlüssel fehlt nun jede Spur.

Einbruch an der Syker Straße

Thedinghausen. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Autowerkstatt an der Syker Straße eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang zur Werkstatt, nachdem sie Türen gewaltsam geöffnet hatten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Zwei Verletzte durch Auffahrunfall

Achim. Wegen eines Auffahrunfalls auf der Obernstraße am Donnerstag kurz nach 19 Uhr muss sich nun eine 36-jährige Toyota-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Frau fuhr nahezu ungebremst auf eine vor ihr verkehrsbedingt wartende 54-jährige Fiat-Fahrerin auf. Beide Frauen erlitten durch die Wucht der Kollision Verletzungen. Die beiden Kleinwagen wurden zudem massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Warnung vor falschem Spendensammler

Verden/Borstel. Die Polizei Verden warnt vor einem falschen Spendensammler, der in den vergangenen Tagen im Bereich Borstel unterwegs war. Der unbekannte Jugendliche ist am vergangenen Dienstag und Mittwoch von Haus zu Haus gegangen, um im Namen der Oberschule/Verdener Campus Geld zu sammeln, angeblich für arme Kinder. Zumindest in zwei Fällen haben Anwohner Geld an den Unbekannten herausgegeben. Letztlich erhielt die Oberschule Kenntnis von der gefälschten Spendenaktion, woraufhin die Schulleitung Anzeige bei der Polizei erstattete. Bei dem Täter handelt es sich um einen eher unauffälligen, etwa 15-jährigen Jugendlichen, der eine normale bis leicht korpulente Statur hat. Er sprach akzentfreies Deutsch und war vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs. In der Hand hielt er eine dunkle Mappe. Mögliche weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

