POL-VER: Tatverdächtige nach Überfall auf eine Tankstelle festgenommen

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle am 09.03.2021 in der Bremer Heerstraße in Osterholz-Scharmbeck (wir berichteten) führten Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Osterholz. Dieser konnte am Mittwochmorgen in einem Fahrzeug, mit zuvor entwendeten Kennzeichen, zusammen mit dem 39-jährigen Halter des Autos durch die Polizei festgestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkw und der Wohnungen der Männer ergab sich der Tatverdacht, dass der 39-Jährige als Mittäter fungiert haben könnte. Die bei den Durchsuchungen sichergestellten Beweismittel werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet. Die beiden Männer wurden festgenommen und am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Tatverdächtigen befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen nun Zusammenhänge zu weiteren Raubüberfällen, insbesondere im Bereich Beverstedt.

