Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto zerlegt + Papiertonne gerät in Brand + Unfallverursacher entfernt sich + Bei Unfall verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Auto zerlegt

Lilienthal. Am frühen Mittwoch, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter die vier Reifen eines in der Falkenberger Landstraße, etwa in Höhe der Danziger Straße, geparkten Autos. Weiterhin wurde eine Fahrzeugscheibe gewaltsam geöffnet und das Lenkrad sowie Elektronik aus dem Wagen gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04298/465660 entgegen.

Papiertonne gerät in Brand

Osterholz-Scharmbeck. In der Mozartstraße geriet am Mittwochabend eine Papiertonne in Brand, welche durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein weiterer Schaden ist nicht entstanden und Personen blieben unverletzt. Erste Hinweise deuten auf Kinder als Verursacher hin.

Unfallverursacher entfernt sich

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, in der Schwaneweder Straße (K 41). In Höhe der Einmündung zur Straße "Marktweide" wechselte ein derzeit unbekannter Autofahrer beim Anfahren an der Ampel die Fahrspur und beschädigte dabei das Auto einer 24-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte ohne anzuhalten vom Unfallort. Bei dem Auto des Unfallflüchtigen soll es sich um ein dunkelgrünes Fahrzeug, gegebenenfalls mit "Metallic-Optik", handeln. Zeugen werden gebeten, die Polizei (04791/3070) zu kontaktieren.

Bei Unfall verletzt

Schwanewede. In der Straße "Langenberg" kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines 68-jährigen Autofahrers und einer 29-jährigen Autofahrerin. Als die 29-Jährige verkehrsbedingt halten musste, erkannte der Autofahrer nach derzeitigen Erkenntnissen die Situation zu spät und fuhr der Frau auf. Hierbei wurde die Autofahrerin leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von mindestens 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell